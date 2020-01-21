2020/01/21 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان نطق اليراع الذي احتفظ به من نوع باركر منذ 51 سنه بهذه الكلمات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وهو يوم عيد ميلادي وانا لا احتفل بعيد ميلادي عن قناعة بقول لبرنارد شو انه لا يحتفل بعيد ميلاده لانه بمثابة تشييع جنازة العام المنصرم ولانني احب الحياه وافراحها واكره تشييع الجنازات لما تتركه من الام وحسرات فابحث عن الفرح واسعى له بكل جوارحي ليغمر كل الناس وتبادرت الى ذهني اغنية الراحل فريد الاطرش عدت ي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - ​لن نصوت في الثاني من اذار الا و.ض.ع.م) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - ​لن نصوت في الثاني من اذار الا و.ض.ع.م) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).