محمد مدحت مصطفى - بدايات الفكر الاشتراكي في مصر

2020/01/21 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى كان لدخول السان سيمونيين إلى مصر في عهد محمد علي دور هام في نشر الأفكار الاشتراكية، وكان من أهم من تأثروا بها في ذلك الوقت رفاعة الطهطاوي (1801- 1873م).كانت كلمة الاشتراكية قد ظهرت لأول مرة في النصوص العربية عام 1878م على يد أحمد فارس الشدياق في جريدة (الجوائب) التي كانت تصدر في الآستانة.أما كلمة الشيوعية فقد ظهرت لأول مرة على يد خليل عطايا (1853- 1924م) الذي أقام في موسكو فترة طويلة وتوفى هناك،......

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