السيد حسن الخميني يبرق للمرجع آية الله علي السيستاني

2020/01/21 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث حفيد الامام الخميني الراحل (رض) السيد حسن الخميني برقية إلى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالصحة والعا...

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