نائب إيراني يعلن تخصيص 3 ملايين دولار لمن يقتل ترمب

2020/01/21 | 16:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب إيراني، تخصيص جائزة مالية كبيرة، لمن يتمكن من قتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ونقلت وكالة “إسنا” شبه الرسمية تصريحا للنائب أحمد حمزة تصريحا أكد فيه ان محافظة كرمان، ستدفع ثلاثة ملايين دولار مقابل رأس ترمب، من دون ان يذكر الجهة التي أصدرت القرار، او أية تفاصيل عن مصدر المبلغ.

ومن الجدير بالذكر ان محافظة كرمان، هي مسقط رأس قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية مطلع الشهر الجاري، فيما كان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد رصد في وقت سابق، مبلغ ثمانين مليون دولار، لتحقيق الهدف ذاته.

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