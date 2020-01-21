2020/01/21 | 16:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور نشرتها وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، للوزير محمد علي الحكيم وهو يلقي محاضرة في جامعة الدفاع الوطنيّ للدراسات العسكريّة التابعة لوزارة الدفاع العراقية والتي يشرف عليها الفريق جميل الشمري المطلوب للقضاء بتهمة قتل المتظاهرين في محافظة ذي قار.وبحسب بيان وزارة الخارجية فأن” الحكيم القى محاضرة في جامعة الدفاع الوطنيّ للدراسات العسكريّة بعنوان: […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يقع في “فخ” مطلوب للقضاء.. صور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يقع في “فخ” مطلوب للقضاء.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).