مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة عبدالمهدي

2020/01/21 | 16:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء المستقبل عادل عبدالمهدي.

وذكر المجلس في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة عبدالمهدي".

بغداد اليوم- ديالى

حذر رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد عثمان الخالدي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، من تجارة تعد أكثر خطورة من الارهاب داخل البلاد وخاصة في محافظة ديالى.

وقال الخالدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تجارة المخدرات ت

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة التخطيط، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، تعاقدها مع منظمة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ التعداد السكاني نهاية عام 2020.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تحت رعاية وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، وقع

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، حصيلة شهداء وجرحى التظاهرات خلال الـ 48 ساعة الماضية في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وقال البياتي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حصيلة الشهداء خلال

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