ترامب يشيد بعلاقة بلاده مع الصين

2020/01/21 | 16:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمستوى العلاقات الحالي لبلاده مع الصين.

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