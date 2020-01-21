2020/01/21 | 16:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الان..اجتماع في مقر نقابة الصحفيين العراقيين يضم وزير الشباب ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ورئيس اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة وعدنان درجال

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