“أفعالهم مرتبطة بحق حرية التعبير”.. خبير: القانون لا يسمح بنشر صور معتقلين

2020/01/21 | 16:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



علق الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، بشأن نشر صور الشبان الذين اعتقلوا أمس من القوات الامنية على خ...

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