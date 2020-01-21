2020/01/21 | 16:25 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“أفعالهم مرتبطة بحق حرية التعبير”.. خبير: القانون لا يسمح بنشر صور معتقلين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
علق الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، بشأن نشر صور الشبان الذين اعتقلوا أمس من القوات الامنية على خ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
“أفعالهم مرتبطة بحق حرية التعبير”.. خبير: القانون لا يسمح بنشر صور معتقلين) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “أفعالهم مرتبطة بحق حرية التعبير”.. خبير: القانون لا يسمح بنشر صور معتقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).