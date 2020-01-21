"أشعر انني ضيفة في بيتي"..نساء تزوجن عراقيين ويطالبن بالتجنيس

2020/01/21 | 16:26 - المصدر: كردستان 24

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أربيل (كوردستان 24)- تقول بروين انها لم تنل الجنسية العراقية رغم انها متزوجة من كوردي عراقي منذ ست سنوات.

وبروين كوردية ايرانية وتقيم مع زوجها وابنها في قضاء سوران القريب من اربيل .

ورغم ان الدستور العراقي ينص على ان من حق المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي ان تنال الجنسية العراقية بعد مضي خمس سنوات على زواجها إلا أن بغداد لم تفعل هذه المادة في مناطق الاقليم.

وليست بروين هي الحالة الوحيدة، فهناك الكثير من الحالات المتشابهة لكورد عراقيين تزوجوا من كورديات سوريات او ايرانيات او تركيات ولم ينلن الجنسية العراقية رغم مضي المدة القانونية.

وتعمل بروين كمدرسة بعقد في احدى مدارس سوران منذ ثلاثة اعوام إلا ان المدرسة رفضت تجديد عقدها مشترطة حصولها على الجنسية العراقية.

وتطالب هذه السيدة حكومة اقليم كوردستان وخصوصا وزير الداخلية بحل مشكلتها.

ويقول مراسل كوردستان 24 تيفور محمد ان في سوران وحدها وحسب احصائية رسمية هنالك نحو الف حالة مماثلة.

وتقول بروين لكوردستان 24 "الى متى سأشعر انني ضيفة في بيتي؟".

تحرير سوار احمد

عن تقرير لتيفور محمد

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