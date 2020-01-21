سائرون: رشحنا 5 أسماء لرئيس الجمهورية فاختار منهم علي الشكري ومصطفى الكاظمي

2020/01/21 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب عن كتلة سائرون النيابية، بدر الزيادي، اليوم الثلاثاء، عن عرض خمسة مرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة، على رئيس الجمهورية برهم صالح ليختار أحدهم، مشيراً إلى أن اثنين منهم هما الأوفر حظاً.وقال الزيادي في تصريح لـ"گلگامش برس"، إن "هناك خمسة اسماء عرضت بين يدي رئيس الجمهورية، وبعد التفاوض بقيت اسمين فقط، وهما الأكثر حظاً، علي الشكري ومصطفى الكاظمي، ولكن لم يحسم الأمر حتى الان".وأضاف "كنا نتمنى حسم الموضوع قبل سفر رئيس الجمهورية ولكن الامر لم توافق عليه الكتل السياسية"، مرجحاً انه "من المحتمل ان تُعرض شخصية مستقلة بعيدة عن الكتل السياسية".واكد ان "كتلة سائرون اعلنت انها لا ترشح اية شخصية وخولت الجماهير باختيار رئيس الوزراء، ولكن اذا تم الاتفاق على شخصية فهي لا تعارض رأي الجماهير والمتظاهرين".وبين ان "محمد علاوي كان حتى يوم امس المرشح الأقوى، ولكن لم تتوافق عليه الكتل فهناك تغيير يحدث خلال ساعات"، مستدركا "من المحتمل ان يخرج مرشحا بعيدا عن الساحة السياسية، والامر متروك حتى عودة الرئيس برهم صالح".

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