2020/01/21 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #محمد_مدحت_مصطفى في عام 1892م: وصل إلى مصر مهاجراً كل من جوزيف روزينتال وابنته شارلوت، وترددت قصص كثيرة حول جنسية روزنتال: سويسري أم روسي أم إيطالي أم ألماني...
ورغم أن أجهزة الأمن صنفته علي أنه روسي ـ خاصة بعد قيام الثورة البلشفية ـ إلا أنه تمسك بكونه مصريا.
ويذكر ملفه في وزارة الداخلية منذ عام 1913م أنه كان فوضويا. وهو من أسس أول نقابة لعمال السجائر في مصر، وأول اتحاد نقابات للعمال المصريين.
قام جو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد مدحت مصطفى - الحزب الاشتراكي المصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ورغم أن أجهزة الأمن صنفته علي أنه روسي ـ خاصة بعد قيام الثورة البلشفية ـ إلا أنه تمسك بكونه مصريا.
ويذكر ملفه في وزارة الداخلية منذ عام 1913م أنه كان فوضويا. وهو من أسس أول نقابة لعمال السجائر في مصر، وأول اتحاد نقابات للعمال المصريين.
قام جو......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد مدحت مصطفى - الحزب الاشتراكي المصري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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