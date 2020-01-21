محمد مدحت مصطفى - الحزب الاشتراكي المصري

2020/01/21 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى في عام 1892م: وصل إلى مصر مهاجراً كل من جوزيف روزينتال وابنته شارلوت، وترددت قصص كثيرة‏ حول جنسية روزنتال:‏ سويسري أم روسي أم إيطالي أم ألماني‏...ورغم أن أجهزة الأمن صنفته علي أنه روسي ـ خاصة بعد قيام الثورة البلشفية ـ إلا أنه تمسك بكونه مصريا‏.ويذكر ملفه في وزارة الداخلية منذ عام 1913م أنه كان فوضويا.‏ وهو من أسس أول نقابة لعمال السجائر في مصر، وأول اتحاد نقابات للعمال المصريين.قام جو......

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