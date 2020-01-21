2020/01/21 | 16:36 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرعة كأس العرب بكرة القدم تحت 20 عاماً التي ستقام في السعودية تضع العراق إلى جانب منتخبات تونس والكويت وموريتانيا

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