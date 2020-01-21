تبدأ اليوم.. محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال منصبه

2020/01/21 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في استخدام نادر لآلية دستورية لعزل الرئيس عمقت الانقسام بين الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر من العام الحالي

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