فيديو: محلل سياسي يشبه الأزمة بين أمريكا وإيران بواقعة قتيلا فيلا نانسي عجرم

2020/01/21 | 16:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ في واقعة غريبة ، من نوعها ، علق المحلل السياسى أمجد طه، على الأزمة السياسية الحالية بين أمريكا وإيران ، بتشبيه غير متوقع .حيث سألت مذيعة فضائية روسيا اليوم، المحلل السياسى عن رأية بشأن الأزمة الحالية ،ورد فعل إيران حول هجمات أمريكا ومقتل قاسم سليماني، فأجاب:” رد فعل زوج الفنانة اللبنانية […]

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