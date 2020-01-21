صور: “بتورتة تحمل خرزة زرقاء”.. نبيلة عبيد تحتفل بعيد ميلادها الـ74

2020/01/21 | 16:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تحتفل الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد ، بعيد ميلادها الـ74، والذي يوافق اليوم الثلاثاء 21 يناير، برفقة عدد من أصدقائها ، حيث نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صور من الحفل ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.وظهرت نبيلة عبيد ، خلال برفقة الإعلامية بوسي شلبي،والفنانة إيمي سمير غانم ، حيث تقوم […]

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