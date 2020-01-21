2020/01/21 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شواطىء الذاكرة..شاهدة على عصرها – علوان السلمان الذاكرة..ملكة ذهنية خازنة للمدركات والاحداث التي يعايشها الفرد وتسترجعها عند الضرورة..انها قدرة ذاتية على مستوى التذكر من حيث وجودها وتشكيل خبراتها واسترجاعاتها بحكم تواجد(اعضاء بيولوجية على مستوى الدماغ هي المسؤولة عن حفظ الذكريات واسترجاعها) على حد تعبير عالم النفس الفرنسي (ريبو)..اما برغسون فيرى ان الذاكرة مرتبطة بالشعور […]

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