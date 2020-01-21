2020/01/21 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدمان التلفزيوني يفضي إلى العنف في المجتمع نصائح علمية تنقذ الأطفال من الآثار السلبية للشاشة الصغيرة – عبد الله حسين حسن يُعَدْ التلفزيون من أعظم الاختراعات التي توصل اليها البشرية ، فقد فتح المجال أمام الكثير من الاختراعات الأخرى مثل الحاسب الآلي والأنترنت ، ولكن بالرغم من هذا التقدم والتطور إلاّ أنّ له الكثير من […]

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