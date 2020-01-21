إنقذوا هذه الأرض قبل فوات الاوان – ثامر مراد


إنقذوا هذه الأرض قبل فوات الاوان – ثامر مراد
2020/01/21 | 16:44 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إنقذوا هذه الأرض قبل فوات الاوان – ثامر مراد قبلَ قدومْ الماكنة الحربية الاجنبية للعراق كان النظام المقبور يصرخ بأنه سيدمر اي عدو يقترب من حدود الوطن الجميل وسيحيل كل القادمين الى رماد .

عنجهية وغطرسة ليس لها مثيل في التاريخ الحديث جعلتنا جميعا نحن الفقراء نكتوي بنيرانٍ كنيران جهنم وتحطم العراق وتلاشت كل الأنفاس […]

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