2020/01/21 | 16:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنقذوا هذه الأرض قبل فوات الاوان – ثامر مراد قبلَ قدومْ الماكنة الحربية الاجنبية للعراق كان النظام المقبور يصرخ بأنه سيدمر اي عدو يقترب من حدود الوطن الجميل وسيحيل كل القادمين الى رماد .عنجهية وغطرسة ليس لها مثيل في التاريخ الحديث جعلتنا جميعا نحن الفقراء نكتوي بنيرانٍ كنيران جهنم وتحطم العراق وتلاشت كل الأنفاس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنقذوا هذه الأرض قبل فوات الاوان – ثامر مراد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنقذوا هذه الأرض قبل فوات الاوان – ثامر مراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).