محمد توفيق علاوي يوضح حقيقة اعتذاره عن  رئاسة الحكومة الانتقالية بسبب ضغوط كتلة سياسية

2020/01/21 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر الوزير السابق والمرشح لرئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بخصوص تقديم...





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