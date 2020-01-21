تحديد مباريات سلة الوطني في التصفيات الآسيوية

2020/01/21 | 16:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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حدّد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة مواعيد مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس آسيا لكرة السلة 2021 ،التي ستنطلق يوم الحادي والعشرين من شهر شباط المقبل

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