سلطة الطيران الإيرانية تطالب واشنطن وباريس بتزويدها بأجهزة تساعدها بتفريغ الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية

2020/01/21 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت سلطة الطيران الإيرانية، كلا من الولايات المتحدة وفرنسا، الى مساعدتها بالتحقيقات المتعلقة بملابسات إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية.

وطالبت السلطة وبشكل رسمي في ثاني تقرير لها عن الملف، واشنطن وباريس بتزويدها بأجهزة خاصة تمكنها من تفريغ وقراءة البيانات والمعلومات، من الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بسبب عدم امتلاكها ذلك النوع من الأجهزة.

وجاء التقرير عقب إعلان الحكومة الإيرانية، توليها إجراء التحقيقات بنفسها، وعدم ارسال الصندوقين الى خارج البلاد، متراجعة عن قرار سابق لها بتسليمهما الى أوكرانيا.

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