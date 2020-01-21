رويترز: 'بي بي' البريطانية تنسحب من حقل كركوك

2020/01/21 | 16:56 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن شركة BP انسحبت من حقل كركوك النفطي بالعراق، بعد انتهاء عقد تنقيب بقيمة 100 مليون دولار دون اتفاق على توسعة الحقل.

وأفادت المصادر بأن الشركة البريطانية أخطرت سلطات العراق الشهر الماضي بأنها ستسحب موظفيها من الحقل الواقع في شمال البلاد، بعد أن حل في نهاية 2019 أجل عقد الخدمات الممنوح لها في 2013.وأكد مسؤول رفيع في شركة نفط "الشمال" العراقية (NOC)، التي تشرف على عمليات حقل كركوك، انسحاب "بريتيش بتروليوم".

وقال المسؤول: "نتائج دراسة BP الميدانية لتطوير حقل كركوك النفطي تم تسليمها لشركة نفط "الشمال"، وللأسف كانت دون التوقعات...



على الأقل بالنسبة لنا".

وأضاف: "من الواضح أن نتائج الدراسة لم تكن مشجعة لشركة بريتيش بتروليوم لتمديد عملياتها".من جانبها، أكدت BP أنها أكملت البحث الميداني والدراسات، وقالت إنها سلمت توصياتها لتطوير الحقل إلى شركة النفط الوطنية، دون أن تعلق على تحركات موظفيها.





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