الكويت تكشف عن “تفاهمات” مع العراق لـ”حل الخلافات”

2020/01/21 | 16:56 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، الثلاثاء، عن أهمية الزيارة التي قام بها وزير الدفاع ...

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