2020/01/21 | 16:56 - المصدر: الغد برس

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قطع طريق ساحة الاندلس وسط بغداد بالاطارات المحترقة

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قطع طريق ساحة الاندلس وسط بغداد بالاطارات المحترقة

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