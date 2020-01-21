عمليات بغداد: العثور على منصات الصواريخ التي استهدفت السفارة الأميركية

2020/01/21 | 17:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، العثور على منصات الصواريخ، التي استخدمت في استهداف السفارة الأميركية في بغداد يوم أمس.

وأوضحت القيادة في بيان، انها استنفرت الجهد الاستخباري بعد تعرض السفارة الاميركية في بغداد الى صواريخ كاتيوشا، وتمكنت من العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية، إضافة الى منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، مشيرة الى استمرار التحري للوصول الى الجهات المنفذة للعمل الإرهابي.

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Tags: العراق , بغداد

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