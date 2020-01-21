الفنان خالد النبوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة وينقل إلى المستشفي

2020/01/21 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، عن تعرض الفنان المصري خالد النبوي لوعكة صحية، نقل علي آثرها إلي إحدى المستشفيات.ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشي، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، صورة تجمعها بالفنان خالد النبوي، وعلقت: “والنبي اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوي يطمنا..زوجته مني المغربي قالت أنه […]

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