2020/01/21 | 17:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انواء كوردستان تعلن كميات الامطار والسليمانية تتصدر القائمة

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