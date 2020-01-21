شمول موظفي العقود في البصرة بقطع الاراضي السكنية

2020/01/21 | 17:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، عن شمول موظفي العقود المؤقتة في دوائر الدولة بقطع الاراضي السكنية، أسوة بموظفي على الملاك الدائم.وقال العيداني في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "تمت الموافقة على تخصيص قطع الاراضي السكنية لكافة موظفي العقود في جميع دوائر المحافظة أسوة بالموظفين على الملاك الدائم".وبين انه "وجه قسم الاسكان في ديوان المحافظة بضرورة الاسراع باكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتوزيع 20 الف قطعة ارض سكنية للشرائح المستحقة من ابناء محافظة البصرة".من جهته اوضح مدير قسم الاسكان في ديوان المحافظة، مهند يوسف يعقوب، ان "يوم غد سيتم العمل على فرز الاسماء المتقدمة للحصول على قطع الاراضي حسب الضوابط الموجودة بالاستمارة الالكترونية".وبين ان "الوجبة الاولى التي ستوزع ستكون 5000 قطعة ارض سكنية وتوزع باقي وجبات الاراضي على مستحقيها خلال مدة اسبوعين".

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