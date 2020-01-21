عمليات بغداد: عثرنا على منصة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية

2020/01/21 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، العثور على المنصة التي أطلقت منها صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأميركية أمس....

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