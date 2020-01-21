بعد محمد القاسم.. متظاهرون يقطعون مجسر ملعب الشعب وطريق الدورة ببغداد.. فيديو

2020/01/21 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم عشرا المتظاهرين، اليوم الثلاثاء، على قطع مجسر ملعب الشعب وسط بغداد في تصعيد سلمي جديد تبع قطع الطريق السريع (محمد القاسم) منذ صبيحة الأحد.ويأتي قطع مجسر ملعب الشعب الذي يعتبر من أهم طرق العاصمة بغداد كخطوة جديدة من المتظاهرين لرفع وتيرة الضغط الشعبي واجبار السلطة على تنفيذ المطالب.في حين قطع متظاهرون اخرون […]

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