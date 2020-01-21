العراق وتونس يفتتحان بطولة كاس العرب للشباب الشهر المقبل

2020/01/21 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستهل منتخبنا الشبابي بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً امام نظيره التونسي المستضيف في إفتتاح مباريات البطولة في السابع عشر من شباط القادم.وأُجريت قرعة كأس العرب امس الاثنين، حيث وقع منتخبنا الشبابي في المجموعة الاولىى التي تضم كل من تونس والكويت وموريتانيا.

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