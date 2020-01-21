وزير الكهرباء يرد على مطالبته بترك منصبه

2020/01/21 | 17:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

رد وزير الكهرباء بحكومة تصريف الاعمال لؤي الخطيب ، الثلاثاء 21-1-2020، على مطالبته بترك منصبه استجابة لمطالب رفعها متظاهرون كونه من الشخصيات التكنوقراط.

وقال الخطيب في تغريدة رداً على سؤال استغرب استمراره في منصبه رغم اتهام الحكومة بقمع المحتجين " حكومتنا مستقيلة ونحن بانتظار حكومة جديدة لتسليمها مهامنا الوزارية.



واجبي المهني والتزامي الأخلاقي يحتم علي العمل ليل نهار لتوفير الكهرباء للشعب ورفد المنشآت الحيوية في جميع المحافظات رغم العمليات الإرهابية والتخريب والتجاوزات وقطع الطرق وحصار المحطات وحقول النفط".

عبد المهدي يؤكد لوزير الدفاع الإيطالي أهمية استمرار التعاون لتعزيز قدرات العراق العسكرية

يتبع .................

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، على ظهور الفريق الركن جميل الشمري، إلى جانب وزير الخارجية محمد علي الحكيم في جامعة الدفاع الوطني للدراسات العسكرية.

وقال العميري في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس الوزراء، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، تخصص منحة شهرية لـ 900 ألف عاطل عن العمل،، مبينا أن العمل بها يكون لمدة ثلاثة اشهر شريطة ان يكونوا ضمن خط الفقر المنصوص عليه في قانون الحماية الاجتماعية.

وقال المجلس في بيان

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