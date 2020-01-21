محمد علاوي: لن أقبل بتكليفي برئاسة الوزراء وفق المحاصصة السياسية كالحكومات السابقة

2020/01/21 | 17:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد محمد توفيق علاوي، على الانباء التي تحدثت حول اعتذاره عن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال علاوي في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر، إنه تم وضع تغريدة مفبركة فضلاً عن مقال مفبرك تحت عنوان “ماذا حصل ليلة التكليف” ونشر بشكل واسع بشأن رفضه الترشح بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية، موضحا أن هذه التغريدة وهذا المقال مفبرك ومختلق جملةً وتفصيلا.

ونفى علاوي، إملاء أية جهة عليه أو وضعها أية شروط، مؤكدا أنه لن يقبل بأن يكون تكليفه برئاسة الوزراء وفق المحاصصة السياسية كالحكومات السابقة التي انتهت بالفشل وأوصلت البلد إلى هذا الحال المزرٍ.

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