محافظ البصرة يعلن الموافقة على تخصيص قطع اراض سكنية لموظفي العقود

2020/01/21 | 17:58 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على تخصيص قطع الاراضي السكنية لموظفي العقود، فيما بين انه وجه بضرورة الاسراع باكمال الاجراءات المتعلقة بتوزيع الاراضي.

وقال المكتب الاعلامي للعيداني في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "العيداني وخلال ترأسه اجتماع لجنة السكن بحضور الدوائر المعنية، اعلن انه تمت الموافقة على تخصيص قطع الاراضي السكنية لكافة الموظفين العقود في جميع دوائر المحافظة أسوة بالموظفين على الملاك الدائم".

واضاف انه "وجه قسم الاسكان بالإسراع لاكمال اجراءات الفرز الخاصة بالمستحقين الذين قدموا على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم على قطع الاراضي في الموقع الرسمي لديوان المحافظة".

من جهته اوضح مدير قسم الاسكان في ديوان محافظة البصرة مهند يوسف يعقوب، حسب البيان ان "يوم غد سيتم العمل على فرز الاسماء المتقدمة للحصول على قطع الاراضي حسب الضوابط الموجودة بالاستمارة الالكترونية"، مبينا ان "الوجبة الاولى التي ستوزع ستكون (5000) قطعة ارض سكنية وتوزع باقي وجبات الاراضي على مستحقيها خلال مدة اسبوعين".

ودعا يعقوب مديرية تربية محافظة البصرة بتشكيل لجنة خاصة بقطع الاراضي للتربية لـ"غرض الاسراع باكمال كافة الاجراءات الخاصة بالتوزيع"، مؤكداً ان "قسم السكن في ديوان المحافظة لا توجد لديه اي قصور بقضية الاجراءات وان تربية البصرة لن تعطي الأهمية القصوى لملف اراضي منتسبيها الى الان".

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