مدرب برشلونة يمنح الامل للبدلاء

2020/01/21 | 17:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رغب كيكي سيتين، مدرب برشلونة، في إشراك جميع لاعبيه خلال النصف الثاني من الموسم، حيث ينافس النادي في 3 بطولات.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيتين سيستخدم هذا الأسلوب لضمان أن يحتفظ اللاعبون بحماسهم، بجانب حفظ طريقة اللعب.

وحذر سيتين (61 عامًا) لاعبيه من أن النظام الجديد المستخدم ضد غرناطة لن يكون النهائي من الآن وحتى نهاية الموسم.

وأكد أن الأمر يمكن أن يتغير في أي وقت، واللعب بكثافة أقل في وسط الملعب، بحسب احتياجات الفريق.

لهذا السبب، يجب أن يكون جميع اللاعبين على استعداد لأي تغيير إذا طلب المدرب ذلك.

وبحسب التقرير، فإن اللاعبين الذين بدأوا أمام غرناطة في الجولة الماضية، ليسوا المجموعة الأفضل، أو أن البدلاء خارج الحسابات.

وقد تفهم اللاعبون رسالة سيتين جيدًا، وأفضل مثال على ذلك هو أرتورو فيدال، فهو لاعب لا يتناسب من الناحية النظرية مع أسلوب سيتين، لكنه بدأ في مواجهة غرناطة.

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