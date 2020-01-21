شركة نفط بريطانية تنسحب من العمل في حقل كركوك

2020/01/21 | 18:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن شركة BP انسحبت من حقل كركوك النفطي بالعراق، بعد انتهاء عقد تنقيب بقيمة 100 مليون دولار دون اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة جديدة لآمال زيادة إنتاجه.

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