متظاهرون يقطعون عدد كبير من الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد

2020/01/21 | 18:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بان المتظاهرين قاموا بقطع عدد كبير من الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد.

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