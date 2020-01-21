شاهد.. عنصر بالأمن يقتل متظاهراً أمام الكاميرا وسط بغداد

2020/01/21 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر النائب عن محافظة نينوى احمد الحبوري، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام عنصر امني بقتل متظاهر امام عدسات كاميرات المتظاهرين قرب محطة الكيلاني وسط بغداد.السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى عملية قتل لمتظاهر سلمي من قبل عنصر امني مع سبق الإصرار والترصد.التاريخ /يوم الاثنين ٢٠٢٠/١/٢٠مكان الجريمة /بغداد بالقرب من ساحة الگيلاني pic.twitter.com/FCMtOc7JBh — النائب احمد […]

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