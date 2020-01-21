2020/01/21 | 18:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال عصابة سرقت 63 كغم من الذهب في الكاظمية ببغداد.وقالت الوزارة في بيان لها ان “مفارز مكتب الكاظمية التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد وبالاشتراك […]

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