اعتقال متهمين قتلا شخصين لسرقة شركة صيرفة في كربلاء

2020/01/21 | 18:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهمين اثنين قاما بعملية سطو مسلح على شركة للصيرفة مركز المدينة لسرقة 300 مليون دينار اسفرت عن مقتل حارس وموظف في الشركة .وقال مدير مكافحة الاجرام في مؤتمر صحافي حضرته ( المستقلة ) بعد حصول […]

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