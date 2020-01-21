2020/01/21 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحافة في العراق..مهنة خطرة – باهرة الشيخلي قاطع صحفيو محافظة البصرة المؤتمرات الصحافية، التي تعقدها الأجهزة الأمنية في المحافظة، وشددوا خلال حضورهم الاحتجاجات الشعبية في ساحة البحرية وسط مركز المحافظة على ضرورة التحرك الجاد للأجهزة الأمنية عاجلا لاعتقال قتلة الصحافيين أحمد عبدالصمد وصفاء غالي، والكشف عن هويتهم وتقديمهم إلى العدالة.والواقع أن استهداف الصحفيين […]

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