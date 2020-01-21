2020/01/21 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصاد العراق الإقتصادي لعام 2019 – عادل عبد الزهرة شبيب خلال عام 2019 استمرت معاناة العراقيين من الأزمة الاقتصادية الشاملة التي انعكست سلبا على شؤون البلاد حياة وشعبا.وبسبب تفشي آفة الفسادين المالي والاداري وسوء الادارة والفشل في التخطيط وعدم وجود الخطط الاقتصادية والاستراتيجية والذي ادى الى عدم استغلال ثروات البلاد المتنوعة لصالح الشعب العراقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصاد العراق الإقتصادي لعام 2019 – عادل عبد الزهرة شبيب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصاد العراق الإقتصادي لعام 2019 – عادل عبد الزهرة شبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).