2020/01/21 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانون التقاعد الموحد ومسارات التعليم العالي للمرحلة المقبلة – صلاح عبد القادر النعيمي نظرة تحليلية للآثار والإنعكاسات الشيئ المؤكد الذي أود الاشارة اليه قبل الدخول في مناقشة هذا الموضوع، أن جمهور شريحة الموظفين بمختلف وظائفهم ومستوياتهم الادارية والعلمية ومناصبهم القيادية في الوزارات المؤسسات التنفيذية ..ليسوا على علم ووضوح بطبيعة المناقشات التي جرت في مجلس […]

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