ما بحثه مجلس الوزراء اليوم

2020/01/21 | 18:16 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء ،٢١ كانون الثاني ٢٠٢٠، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.واقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :- إطفاء الديون المترتبة بذمة مديرية شرطة الطاقة البالغة (25252379987) دينار خمسة وعشرون مليار ومائتان واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وتسعة وسبعون الفا وتسعمائة وسبعة وثمانون دينارا، المثبتة في ...

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