مفوضية حقوق الانسان تكشف حصيلة جديدة لضحايا ومعتقلي التظاهرات منذ صباح الأحد

2020/01/21 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020) عن حصيلة جديدة لضحايا...





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