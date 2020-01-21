محمد علاوي ينفي تعرضه لضغوط او املاءات من الكتل السياسية . تغريدة

2020/01/21 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- نفى محمد توفيق علاوي المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء القادم ، ان يكون قد تعرض لضغوط او املاءات او شروط من قبل الكتل السياسية ، مؤكدا ان ما تم تداوله من تغريدة تؤكد رفضه للترشيح فانه مفبركة ومختلقة جملةً وتفصيلا .#العراق_ينتفض#محمد_توفيق_علاوي لقد تم وضع تغريدة مفبركة فضلاً عن مقال مفبرك […]

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