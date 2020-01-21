عبد المهدي يؤكد لوزير الدفاع الايطالي اهمية دعم القدرات العسكرية العراقية في مجال التدريب

2020/01/21 | 18:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الدفاع الايطالي لورينزو جوريني تطوير العلاقات العراقية الايطالية وتعزيز التعاون العسكري وتطورات الأزمة الاقليمية.

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