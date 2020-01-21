العراق: سقوط قتيل جديد في بغداد مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح

2020/01/21 | 18:22 - المصدر: فرانس 24

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استمرت المظاهرات في العراق بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون للسلطة والسياسيين لتنفيذ مطالبهم الإصلاحية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق حراكهم.



وسقط قتيل جديد الثلاثاء في العاصمة بغداد مع تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تسعى لتفريق المظاهرات وفض الاعتصامات ومنع إغلاق الطرق.

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