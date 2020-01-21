2020/01/21 | 18:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيدة گلاوێژ تهنئ الذكرى الـ 17 لتأسيس PUKmedia هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/21 | 18:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيدة گلاوێژ تهنئ الذكرى الـ 17 لتأسيس PUKmedia) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيدة گلاوێژ تهنئ الذكرى الـ 17 لتأسيس PUKmedia) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).